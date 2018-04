EELK: kirikuvalitsus ei saa Maarja kirikut toetada

Praegu pole EELKl veel ka riigilt küsitud toetust käes, kuid juba on selge, et EELK ei saa Tartu Maarja kiriku taastamiseks eraldada soovitud kahte miljonit eurot.

Veel kinnitas Hansen, et ilmselt ulatab Maarja kirikule abikäe Soome luteri kirik. «On üsna tõenäoline, et Soome Evangeelne Luterlik Kirik toetab Tartu Maarja kiriku ehitust umbes 50 000 euroga, kuid see pole veel sada protsenti kindel,» märkis Hansen ning lisas, et enamaks EELK hetkel suuteline pole.