Tartu linnamuuseum avab romantilise näituse

Näitus heidab pilgu noore vabariigi tärkamise ja arenemise aega, jutustades loo 1920. ja 1930. aastate Tartust. Läbivaks teemaks on kohtumised, toonased kombed ja paigad, armastus ja õnn.

Väljapanekus figureerivad Tartu kultuuri- ja majanduselu mõjutanud isikud, näiteks Tuglased, Betti Alver ja Heiti Talvik, Karin Luts, Konstantin Jaik, Holger Segerlin, Evald Rooma jt. Tegemist on lavastuslikku laadi näitusega, mille narratiivi aitab esile tuua kuuldemänguline komponent.

Väljapanekuga kaasneb tihe programm, mille hulka kuulub Tartu Uue Teatri etendus „Sajand armastuskirju». Lavastus valmib armastuskirjade põhjal, mis on saabunud inimestelt, kes on soovinud neid teatriga jagada. Lavastuse loojad ja esitajad on Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 11. lennu lõpetanud Liisu Krass ning Londonis näitlemist õppinud Liisa Linhein.