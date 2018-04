Kuu pood, mida kunded heatahtlikult külapoekeseks kutsuvad, on üks vähestest väikestest kauplustest, mis ülikoolilinnas kõige ja kõigi kiuste vee peal püsib. Praegu on Tartus registreeritud 151 müügikohta, kus kaubeldakse tubaka- ja alkoholitoodetega. Kuigi enamik neist on toidupoed, osa suuremad ja mõned väiksemad, kuuluvad müügikohtade alla ka näiteks tanklad. Seetõttu on raske öelda, kui palju Kuu poe moodi väikesi kauplusi täpselt Tartus on. Kuidas neil läheb?