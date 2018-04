Mõni päev enne Eesti Va­­bariigi sa­­jandat aastapäeva ilmunud kaheosaline «Eesti riigi 100 aastat» on saanud samas kodumaa suurjuubeli sarjas lisa. Ilmunud on ka «Eesti disaini ja reklaami 100 aastat», «Eesti teatri 100 aastat» ja «Eesti raudteede 100 aastat». Kõik need raamatud ja kogu järgneva sarja said eile kingiks Tartu raamatukogud.