Indrek Hirv: kindrali heinamaast üüratu betoonist parkimismajani

1909. aasta talvel mängis Kindrali heinamaa ja Lihaturu nurgal Tartu Krasnojarski polgu duhhavoi. Kindrali heinamaaks nimetati hilisemat Politseiplatsi (praegust Peeter Põllu platsi) õigusega. 4000-mehelist Krasnojarski polku, mis moodustas peamise osa Tartu garnisonist, juhtiski mitte polkovnik, vaid kindralmajor, ning too elas selles majas, kus praegu on La Dolce Vita restoran.

Aga vastaskaldas, Treffneri gümnaasiumi all, uisutasid eesti poisid samade helide saatel. See häiris saksa poisse kohutavalt, ometi ei läinud kunagi kakluseks, kumbki vaenupool jäi oma jõepoolele. Ning helid kaikusid Kindrali heinamaalt Treffneri koolimajani ja sealt jälle tagasi Krediitkassa seinani.

Miks ma seda räägin? Selleks, et näidata, kui täidetud kultuuriliselt ja ajalooliselt on praegune Peeter Põllu plats ja suur parkimisplats selle kõrval. Krediitkassa oli esimene eestlaste pank Tartus, sealt saadud laenudega osteti välja talusid, osteti ka suuri välismaiseid loorehasid ja viljapeksumasinaid. Eesti Liivimaa-poolne põllumajandus arenes ja kosus just nimelt selle maja jõul ja abil.

Muidugi, me ei saa linna arenedes välistada ka ehitustegevust, tahame seda või mitte. Kaur Alttoa hiljutist kirja tsiteerides: «Kui just ei eelda, et Tartu kultuurikeskusena pikkamisi hääbub, siis peaks olema selge: ühel hetkel on meil vaja uusi esinduslikke kultuuriga seotud hooneid. Kõnesolev plats oleks selleks igati sobiv.»