Tartu observatooriumis loodav kaugseireseade võetakse kasutusele kogu maailmas

Optilise satelliitkaugseirega on seotud kaks suurt takistust: satelliitsensorit saab optikalaboris kalibreerida ainult enne orbiidile saatmist ja maapealseid objekte mõõdetakse läbi segava atmosfääri.

«Kes on reisilennuki aknast välja vaadanud või kasvõi üle suure põllu sinakat metsa näinud, peaks probleemist aru saama,» selgitas Tartu observatooriumi kaugseire osakonna vanemteadur Joel Kuusk.

Projekti käigus loodavat uut tüüpi autonoomset spektromeetrit katsetatakse kõige äärmuslikemas tingimustes Maa peal: Antarktikas, Namibi kõrbes, Argentiina vihmametsas, Põhjamerel ja muidugi ka meie koduse Järvselja keskkonnaobservatooriumi katsealal. Seda on vaja selleks, et keeruline optika ja mehaanika ning neid käitav tarkvara tõrgeteta koos töötaksid.

«Seda tüüpi autonoomsed seadmed on nagu väikesed nutikad robotid, kes peavad igas olukorras iseseisvalt hakkama saama ja edastama teadlastele nii mõõtmisandmed kui ka info oma seisukorra kohta,» ütles Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhtivinsener Viljo Allik, kes kuulub ka EstCube’i projekti juhendajate hulka. Allik nõustab HYPERNETSi projekti partnereid elektroonika, tarkvara ja elektromagnetilist ühildumist puudutavate katsetuste vallas.

Kosmosetehnoloogia osakonna juhataja Riho Vendt märkis, et projektis on observatooriumi roll kriitilise tähtsusega. Observatooriumi optilise radiomeetria laboris on juba aastaid põhjalikult uuritud kaugseireaparatuuri eri parameetreid ja kalibreerimisvõimalusi nii Euroopa Kosmoseagentuuri tellimusel kui ka Euroopa Liidu koostööprojektides.