Linnavalitsus ootab Tartu noori arutama noortevolikogu üle

Viimastel aastatel on Tartu linna noorsooteenistuse ja MTÜ Tartu noortevolikogu esindajad mitmel korral arutanud, et on aeg luua Tartus demokraatlikult valitud noortevolikogu noorsootöö seaduse mõistes - linnavolikogu juures püsivalt tegutseva Tartu noorte poolt valitud nõuandva koguna. Noortevolikogu ülesandeks on arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid linnavolikogule ja linnavalitsusele.