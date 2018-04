Talgulised keeletoimetasid üle 700 Vikipeedia artikli

Auhinna said veel Hanna Pook (600 eurot) ja Mariin Pantelejev (400 eurot). Miljon+ eriauhinna sai Svea Tarkin.

Tartu ülikoolis teisel kursusel eesti ja soome-ugri keeleteadust õppiv Šmidt toimetas talgutel 140 artiklit. «Korrektoritööga olen varem kokku puutunud, aga enne talguid ei teadnud ma, et Vikipeedias keeletoimetada saab,» rääkis ta. «Mul on väga hea meel, et Vikipeedias õigekeelsusele tähelepanu pööratakse.»