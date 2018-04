Tartu vallavanem Jarno Lauri tõdemus on, et mida lõhkuda sai, see ka lõhutud on. Vald tegi kohe politseisse avalduse. «Asi oli hull ja esialgu polnud lootust tegijat leida,» ütles Laur.

Facebookist oli nii palju abi, et tegijatel tärkas südametunnistus ja nad on teo üles tunnistanud.«Nad said ise ka aru, et läks natuke viltu,» lausus Laur. «Raske on tegusid tunnistada, selles mõttes tuleb au anda.»