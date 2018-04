Anu Raua looming särab Eesti Rahva Muuseumis

Kunstnik näitab seal oma viiekümneaastapikkusest loomeperioodist ligi 50 tööd, kusjuures nii mõnigi vaip on näitusel esimest korda.

Näituse pealkiri «Isamaastikud» märgib Anu Raua ühe viimase vaiba sündi, see on enam kui neli meetrit lai ja peaaegu kaks meetrit kõrge. Sel on seitse triipu, mis kõik jutustavad Eestimaast, märkides aja kulgu, taevast, metsa ja taresid ning pühasid paiku.

Kõige laiem ja heledam triip on alumine, seitsmes triip, millesse on kootud tähemärgid ja peremärgid ning sellel viimasel mustritriibul on tänumonogrammid inimestele, kes Eesti kultuuri on palju panustanud.

Fragment «Isamaastikest», esimesest ja teisest triibust. FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Anu Raua legendaarsed vaibad on «Kogujad», «Koda», «Rehi», «Kindapuud», «Taevaredel» ja paljud teised.

«Kui vaadata, millised kujundid ja värvid mu vaipadele satuvad, siis tundub, et need on pärit muuseumist, metsast, põllult ja päris oma kodunt, kambrist. Koon oma vaipadesse seda, mis mulle tundub ilus ja armas olevat,» iseloomustab Anu Raud oma vaibaloomingut.

Täna kell 18 algava sündmusega tähistab Eesti Rahva Muuseum oma 109. sünnipäeva.

Õhtut alustab Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodud Rasmus Puuri ja Doris Kareva kantaadi «Unes nägin ma Eestimaad» ettekanne. Suurvormi esitavad solistid Meelika Hainsoo, Mati Turi ja Elise-Marleen Eek ning Pärnu linna koorid ja orkester dirigent Rasmus Puuri juhatusel.

Näitus «Isamaastikud» on pühendatud Anu Raua 75. sünnipäevale ning on ERMi galeriis tavakorras avatud alates homsest. Näituse kuraator ja produtsent on Reet Mark ning kujundaja Ene-Liis Semper.

«Olen väga rõõmus, et minu suur vaibanäitus toimub ERMis. Olen siin käinud rohkem kui poolesaja aasta jooksul küll lapsena ema käekõrval, üliõpilasena ja lugematuid kordi õppejõu ja juhendajana koos üliõpilastega,» ütles Anu Raud.

Anu Raud on üks tunnustatumaid Eesti vaibakunstnikke, kelle kirgas elutunnetus käib alati ajaga kaasas ja kes on pühendanud oma elu õpetamisele. Kunstnik pälvis tänavu riikliku kultuuri elutööpreemia.