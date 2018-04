Miks buss pidevalt hilineb?

Tartu linnamajananduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et selline hälve graafikust on väga suur, lubatud on kõikumine kuni kolm minutit. Miks selline hilinemine oli, ta ei teadnud, süstemaatilisisest hilinemisest mõnel liinil ka ei olnud kuulnud. "Aga kui takistus on ees, ega buss saa üle lennata," lisas Haak.