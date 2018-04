Tartu volikogu koguneb ühe õigusakti pärast istungile

Uue põhimääruse kehtestamise vajadus tuleneb haldusreformi seadusest ja peaks olema seaduse järgi tehtud kuus kuud pärast volikogu valimise tulemuste väljakuulutamist. Tartu linn kuulutas valimistulemused välja 31. oktoobril, sealt edasi lugedes tuleb tähtajaks 1. mai.

Volikogu korralisena plaanitud istung on tuleval neljapäeval, konks on aga, et seni kehtiva põhimääruse järgi tuleks uue põhimääruse andmisel pidada kaks lugemist.

«Kas peame siduvaks vanas põhimääruses olevat kahe lugemise nõuet, see ei tule ühestki seadusest?» ütles Tartu linnasekretär Jüri Mölder. «Need head tavad on sõnastatud mingist eesmärgist lähtuvalt. Praegu ei ole põhimääruses ühtegi revolutsioonilist muutust, mille tõttu peaks rääkima pikendatud menetluse vajadusest. Põhimääruses muutub see, et visatakse välja see osa, mis on seaduses niigi kirjas, muutub ka struktuur, kuid pole põhimõtteliselt uut sisu.»

Volikogu eestseisus leppis eile kokku, et volikogu koguneb lisaks 19. aprillile ka 26. aprillil, et pidada maha põhimääruse teine lugemine. Sellele peaks järgnema õigusakti vastuvõtmine.

Volikogu peaspetsialist Aune Rumm ütles, et praeguse seisuga jääb aprilli teisele istungile lisaks põhimäärusele veel ka linna tunnustuste avaldamise korra eelnõu ja «võibolla midagi tuleb veel.»

Mölder tõrjus väidet, et uue põhimääruse kehtestamise viimasele hetkele jätmise tõttu ähvardab Tartu volikogu laialisaatmine: «No ei ähvarda ju, kaalusime ka, et saadame selle seadusesätte kukele, ei tee midagi. Aga sellist olukorda, et volikogu tegevuse õiguspärasus seatakse kahtluse alla, me ka ei tahtnud. Praegu kisutakse kiusu täiesti mõttetutest pseudoteemadest.»

Mölder viitas sellega, et Tartu linn ei ole haldusreformi tulemusel moodustatud uus omavalitsus.

«Kas Tartu linn on uus või vana? Kuna Tähtvere vald liideti meile külge, peaksime vastu võtma uue põhimääruse. Seadusandja ei ole suutnud läbi mõtestada olukorda, kus meie oleme ja seetõttu peaksime tegelema justkui mõttetu tegevusega. Seda on haldusreformiga ennegi ette tulnud,» nentis ta.