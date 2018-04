Arborist läks kurele pesamures appi

Lohkva küla talumees Aivo Sauman, kes päästetööd tellis, teadis rääkida, et paar viimast aastat on kured käinud küll pesa vaatamas, aga pesitsema pole jäänud. Ometi on seal taluõue servas kured pesitsenud aastakümneid. Esmalt kuuse ladvas, kui aga see kuivas ja murdus, siis pärna otsas, kuhu pesaaluseks seatud vankriratas ja suured ladvaoksadki olid tagasi lõigatud.