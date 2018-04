Sibulatee tõi Tartumaale maasika

Sibulatee on tegutsenud nüüdseks pea üheksa aastat. Paari kohaliku ettevõtja algatusest midagi ühiselt teha on kasvanud välja üle-eestiliselt tuntud märk Sibulatee. Ühelpoolt on tegemist turistidele meeldiva sihtkohaga Kesk-Peipsimaa piirkonnas, teisalt aga tugeva turismivõrgustikuga, kuhu hetkel kuulub 22 ettevõtmist. Sõnumi «üks piirkond, kaks rahvust, kolm kultuuri» alt on tegeletud nii tootearenduse kui turundusega, nii liikmete koolituse kui kokkuviimisega.

«Kui veel viis-kuus aastat tagasi oli piirkonna arengus aktiivsemalt kaasa rääkida soovivaid liikmeid paar inimest, siis nüüdseks on kujunenud liikmeskonnast mõnus ca viie-kuueliikmeline tuumik, kes alati tahab sõna sekka öelda ning kes aitab ühiseid tegevusi planeerida ja ellu viia. Ülejäänud võrgustiku liikmed panustavad samuti, kes oma teadmiste, kes aja, kes finantsidega,» ütles Liis Lainemäe.

Lainemäe sõnab, et seoses uue ühisvalla piiridega on laienemas veidi ka Sibulatee piirkond. Nii on kaastatud alates sellest aastast võrgustiku tegemisesse ka endine Pala valla piirkond, mis ongi ühe Sibulatee kultuuri, Kodavere ja eesti kultuuri esindava traditsiooni, häll.

«Piirkond on küll väike, aga aktiivseid tegutsejaid on meil päris palju. Koostegemisi on rohkelt ja see annab hea tunde. Samas on Peipsi kant paljudele veel tundamatu ning seega jagub ka Sibulateele palju tegevust piirkonna tutvustamisel,» kiitis Mesi Tare perenaine Herling Jürimäe.

Regionaalmaasika üleandmisel kiitis regionaalhalduse minister Jaak Aab MTÜ Sibulatee osa kohaliku ettevõtlikkusaktiivsuse kasvatamisel ning tõi eraldi välja tähtsündmuse Sibulatee puhvetite päeva.