Teadmata kadunud inimese otsimine on võidujooks ajaga, kus iga minut on tähtis.

Teisipäeval palus politsei kõigi abi, et tuvastada 20-aastase mehe asukohta. Noormees oli pärastlõunal kodunt lahkunud kolmerattalisel jalgrattal ega tulnud enam tagasi. Oma tervisliku seisundi tõttu võib tema elu ohus olla, teatas politsei.

Sama päeva õhtul kella üheksa paiku andis politsei teada, et mees on leitud ja temaga on kõik korras. Kõik kadumislood kahjuks nii hästi ei lõpe.