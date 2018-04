Kontrakultuuri aktiivgrupp teeb ettepaneku

Selle kirjutise vaimus on kogunenud grupp, mille eesmärk on see tähis ellu kutsuda. Koostatud on visioon, mis võiks olla konkursi väljakuulutamise aluseks.

Monument on halb sõna, kuna kontrakultuuri ei saa kuidagi tähistada mälestusmärgi, plaadi või hauakiviga, sest tegu on elava vooluga, mis ei ole Tartust kuhugi kadunud. Tähis peab olema kasutatav, kõikidele soovijatele avatud, vandaalikindel ning et selle juures oleks hea ja mugav olla.

Raudami klaveriidee on väga hea ning see tuleks teostada. Peab valmima linnaruumi elavdav taies, mida huvilised võivad vabalt kasutada ja mille juures aega veeta või, miks mitte, salvestada, anda kontserte jne. Arutelu käigus pakuti välja mitmesuguseid lahendusi, kuid tegu on ikkagi kunstiteosega ja teostuse mõtleb välja parima ideekavandi pakkunud kunstnik.

Teeme ettepaneku, et kontrakultuuri tähis võiks asuda Supilinnas, kavandatava Marja silla läheduses või selle peal. Sellega võiks arvestada võistlustööde hindamisel. Supilinnas, sest see oli Mülleri Sassi legendaarne kodu ning Tartu linna kodanikuaktivismi, kontrakultuuri, kunsti ja kirjanduse raskuskeskmeid. Marja tänava sild on väga sobiv koht, kuna elumajad asuvad sealt kaugemal ning Supilinna keskusele lähedasemat paika on keeruline leida.

Käesoleva ideevõistluse võiks välja kuulutada allakirjutanute moodustatud rakuke, organisatsioonid, kes seda mõtet toetavad (Supilinna selts, Eesti kirjanike liit, Eesti kirjanduse selts, Kirjanduslinn Tartu, Tartu bluusiklubi, jt), või ka Tartu linn. Samuti sobib see ettevõtmine väga hästi Tartu 2024 kontseptsiooni.

Eesmärk on leida sobiv tehniline lahendus või, miks mitte, parem idee. Tähtis on, et tähis ja ideevõistlus kannaksid kontrakultuuri vabadust