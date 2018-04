Valdi Reinas: iga pidu saab ükskord otsa, otsa lõpeb pillimehe ramm

KOMMENTAAR

Ilona Piirimägi

Jõgeva vallavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist

Saan vaid kinnitada, et oleme ühinenud vallas seadnud eesmärgiks rahvakultuuri valdkonna kollektiivijuhtide tasu ühtlustamise.

Olen praeguses ametis märtsi algusest ja oleme sestsaadik osakonnas kõvasti vaeva näinud ja tegevustoetusi vastavalt ka eraldanud. Valla­valitsus otsustas seltsimajadega seotud mittetulundusühinguid (Torma, Vaiatu, Sadala) kõiki toetada võrdselt tuhandeeurose tegevustoetusega ja see on tekitanud Sadala piirkonnas paaris inimeses pahameelt (loodeti, et toetused jagunevad 1000, 1000 ja 3000 Sadala kasuks).

Sadala külade seltsi koosolekul selgitasime piirkonna hetkeseisu, kuulasime probleeme ja kinnitasime, et plaanime septembrist ringijuhtide palgad vallas ühtlustada. Negatiivset hinnangut me kollektiividele kindlasti ei anna ja koosolekul viibinuna mäletan vestluse sisu teistsuguses vormis. Möönan, et teistes piirkondades olid tunde väldanud koosolekud rõõmsad ja innukad, Sadalas saime pigem etteheiteid kuulda.

Ma ei laskuks sõnasõtta, võin vaid kinnitada, et hindame Jõgeva valla rahvakultuurikollektiive väga kõrgelt ja oleme uhked, et meie valla paljud kollektiivid esindavad valda tänavu ka välisfestivalidel.

Kultuuri hoidmisel ja kaitsemisel toetume nii Eesti Vabariigi põhiseadusele kui ka konsensuslikele väärtuspõhistele kokkulepetele, mis kerkisid üles viimasel rahvamajade ühingu konverentsil Põltsamaal, näiteks koorijuhtide tasustamine ja laulupeo traditsiooni jätkumise temaatika.

Kuna tantsin ka ise mitmes kollektiivis Tartumaal ja valmistun tänavu Seto I tantsupeol esinema, võin kinnitada, et negatiivseid hinnanguid tantsijate, lauljate ja harrastusnäitlejate kohta minu suust ei kuule. Samas peame tegevustoetuste määramisel võtma aluseks eelarve võimalused.

Tegevustoetusi ei saa jagada selle alusel, kes meediasse pöördumisega ähvardab. Toetuste eesmärk on hoida rahvakultuuri ning panna õlg alla uutele ja innovaatilistele projektidele.