Lennujaam tähistas klaaside kõlinal uut lennuplaani

Pole just tavaline, et uue sõiduplaani tutvustuseks kaetakse pidulik laud ja kutsutakse kokku lennukitäis külalisi. Aga just nii tegi Tartu linn koostöös Tartu lennujaama ja Finnairiga, et tutvustada aprilli lõpus kehtima hakkavat lennuplaani, mis avardab tartlaste ja laiemalt lõunaeestlaste võimalusi kiiresti Helsingi kaudu laia maailma lennata.