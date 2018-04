Tartu ülikooli kliinikumi pressikonverentsil käis eile elav arutelu Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise üle. Kliinikumi naistekliiniku juhataja Helle Karro kinnitas, et Valga- ja Põlvamaa naised saavad edaspidi kodulinnas rasedusaegsel jälgimisel olla ning et kliinikum on valmis suuremaks sünnitajate hulgaks.