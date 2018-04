Nikolai Põdramägi: Tartu vajab tööstust, aga mitte iga hinnaga

Linnapea Klaas ütles ei tselluloositehasele Tartus. Ta on selgelt väljendanud, et Tartu-Tallinna maantee tuleb ehitada neljarajaliseks ja töid tuleks alustada ka Tartu poolt.

Eelmised linnapead ei kostnud sõnakestki, et Rail Baltic kulgeks läbi Tartu. Isegi Valga linn julges oma jah-sõna öelda, aga Tartu leidis, et see justkui Tartut ei puudutagi.

Veel arvab tartlane Liiva, et Põhjamaades meil kirjeldatavaid keskkonnaprobleeme tööstusrajatistest ei ole. On küll. Soomes Äänekoskisse ehitatud uus tselluloositehas ju haiseb.

Keemiatehas, ükskõik kui moodne ta ka ei oleks, igal juhul suurendab reostust. Negatiivsed tagajärjed on teada juba enne uusi uuringuid, pealegi annab uuringuid ju sobitada.

Muidugi on kurb vaadata, kuidas juba aastaid veetakse Eestist välja ümarpuitu, selle asemel et puidust kodus tooteid valmistada. Kas puidust tselluloosi tootmine ongi see ainuke väärtus? Tselluloositehase vastu ei ole ainult keskkonnakaitsjad, vaid ka paberipuu eksportijad, puitmajade ehitajad, saeveskid, pelletitootjad … kuni Skandinaavia konkurentidest tselluloositehasteni välja.

Metsakaitsjad ei kaitse ainult puid metsas. Metsloomad, linnud, seened, marjad – kõik see on meie rikkus, isegi metsa lõhn ja vaikus. Kui vili valmib põllul iga aasta, siis korraliku palgimetsa saame alles 60–70 aasta pärast.

Mina linnavoliniku ja tartlasena ei saa nõustuda ka asjaoluga, kuidas kõike on aetud salaja ja seljataga. Juba on otsustajatel teada, et selline tselluloositehas sobib just nimelt ainult Tartu ümbrusse ja ei kuhugi mujale Eestimaale.

Segased on selgitused, miks vajab tselluloositehas eriplaneeringut. Juba on sõlmitud RMK ja Est-For Investi vahel 15 aasta pikkused lepingud, kusjuures juristidki on ühed ja samad. Kas ei tunduks imelik, kui kurjategijal ja kannatanul oleks üks ja sama advokaat?

Ei ole just kuigi tugev argument, et saame juurde 200 töökohta. Need on ju oskustöölised ega tarvitse üldse meie omad inimesed olla. Odavat tööjõudu oleme viimase ajal saanud ikka Ukrainast, Lätist …

Pigem näen ma võimalust, et tartlased hakkavad oma kodulinnast lahkuma. Kes see ikka tahaks nii väga elada haisulinnas, reostatud veega Emajõe linnas või suurtest metsaveoautodest lõhutud teedega ja iga kahe-kolme minuti tagant kohtuda suure metsaveoautoga.

Päris õõvastav oli kuulda, kuidas Est-For Investi juhatuse liige Aadu Polli meile, volikogu liikmetele, ütles, et ettevõtja ei peagi teadma, milline tuleb reostus!

Selge on see, et ka Tartu vajab tööstust, tehaseid, vabrikuid, aga seeläbi ei tohi kannatada keskkond.

On arusaamatu, miks peab see tehas kindlasti nii suur olema. Miks ei või tehast ehitada näiteks Pärnu jõe äärde Rail Baltica lähedusse? Kas seal on teistsugused konnad kui Emajõe luhal? Pärnu jõge ei või solkida, aga Emajõge võib. Merd ei tohi reostada, aga Peipsi järve võib?

Tartu ülikooli majandusteaduskonna professor Urmas Varblane ütles volikogu istungil: tartlasena ta ei sooviks Tartusse tselluloositehast, aga peale selle on ta ka veel teadlane ja sõltumatu eksperdina ta ei välistaks seda. Varblane on Est-For Investi nõunik ja samas sõltumatu ekspert – siinkohal tahaks nagu muiata.

Mina tartlasena ei soovi Tartusse normikohaseid haisupäevi, nagu on Äänekoskis.