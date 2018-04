Kõrgkoolide rahastamine on viimase kuu jooksul aktuaalne teema olnud. Debati vältel olen mõelnud mitmel korral, millised on tudengite võimalused end õpingute ajal elus hoida sedasi, et toidulaual poleks üksnes praekartul ja keedutatar ning et bussi kuupileti ostmine ei oleks luksus.