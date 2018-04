Kristin Kuuba ja Helina Rüütel krooniti Itaalia meistriks

Eestis Tartu Triitoni sulgpalliklubi esindavad Kuuba ja Rüütel märkisid, et üldiselt on Itaalia liiga kaasahaarav ja tore on vaadata, kuidas sulgpall muutub üha populaarsemaks. «Positiivne külg on veel see, et saame treenida koos Itaalia koondisega, mis on vahelduseks väga hea, sest saame treenida erinevate sparringpartneritega,» lisas Kuuba.