Aastakümneid Luua rahvast teeninud saun läks sunnitud vanaduspuhkusele

Siin on vihtlemas käinud kuulsusi nii Eestist kui ka kaugemalt, muheles viimased 14 aastat saunas askeldanud Helgi Roos. Mõisaajal hobuste riistakuurina kasutatud hoones jahutati Nõukogude aja alguses piima, kuid saunaks ehitati see ümber juba nõnda ammu, et Helgi Roos ei oskagi öelda, millal seal esimesed leilid võeti. 30 aastat või rohkemgi on sellest möödas.