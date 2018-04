Peeter Laasik: kas Elva vald on tselluloositehase poolt?

Kuidas Elva vald on seotud Viljandi ja Tartu maakonda kavandatava puidurafineerimistehase kohta tehtavate uuringutega, mille ettevalmistus on ühiskonnas tekitanud laiema diskussiooni ning üles kütnud palju emotsioone? Praegu otseselt polegi. Kuid et Tartu linn pöördus kõigi Tartumaa omavalitsuste poole palvega toetada Tartu taotlust planeeringu peatamiseks ja edasiste uuringute ärajätmiseks, pidi ka Elva volikogu teemat arutama ja tegi seda 26. märtsi istungil.

Arutluse tulemusel oli meie arusaamine, et tehase planeeringu üle otsustamiseks peame esmalt vastama küsimusele, kas meil on otsustamiseks küllaldaselt infot või ei ole.

Hääletamisel arvasid 15 volinikku, et on vaja teha uuringuid olukorra täpsustamiseks, kaheksa olid uuringute vastu ja kuus jäid erapooletuks. Seega Elva volikogu enamus arvas, et on vaja täpsemaid uuringuid.

Uuringute jätkamise poolt hääletamine ei tähenda tehase rajamise poolt või vastu olemist, vaid soovi omada enne otsuste tegemist võimalikult palju ning täpseid andmeid. Seega spekuleerimine teemal, kas Elva vallavolikogu on tehase poolt või vastu, ei ole õige ja on pahatahtlik.

Tänapäeval peab tegema kõik otsused parimate teadmiste aluselt. Kui teadmised on ebatäpsed või puudulikud, on otsustamine meie kirjandusklassikast laenates «õunte pealt vaatamine». Ilmselt kujunevad klassikaks ka teaduste akadeemia presidendi akadeemik Tarmo Soomere sõnad «rohkem teadmisi on alati parem kui vähem teadmisi».

Olemata valdkonna spetsialist, on sageli kurb ja piinlik vaadata avalikus meedias meie teadlaste arutlusi. Küllalt kiirelt minnakse demagoogiasse, pruugitakse ebaolulisi argumente, võrdluseks esitatakse uuringuid, mis pole omavahel tegelikult võrreldavad. Kahjuks minnakse ka isiklikuks.

Juba need momendid näitavad, et meil ei ole korrektseid andmeid otsuste tegemiseks.

Planeeringut peatada soovijad on toonud esile argumendi, et planeeringu algatamise aluseks olev seadus on halb, seaduses on põhiseaduslik riive ja kohalike omavalitsuste autonoomiat ei ole selles seaduses küllaldaselt arvestatud.

Saan aru kohalike omavalitsuste reaktsioonist ja kui see nii on, siis ongi halvasti. Kõnealune seadus on kolm aastat vana, selle eelnõu algatas Taavi Rõivase valitsus ja riigikogu tolleaegne koalitsioon võttis selle vastu.

Valitsus saadab omavalitsusi puudutavad eelnõud alati ka omavalitsuste liidule, mille liikmed on suurem osa Eesti omavalitsusi ja ka Tartu linn.

Kui eelnõu riivas kohalike omavalitsuste õigusi, siis omavalitsuste liit pidanuks selle menetlemise vastu protestima. Praegu oleks konstruktiivne lähenemine, kui omavalitsuste liit haaraks seaduse muutmisel initsiatiivi. See seadus on veel küllalt värske, meie riigi õigusruumis on palju seaduse muutmise seadusi, ju siis tuleb ka seda seadust muuta.