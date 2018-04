Emajõe kaitsjad korraldavad tselluloositehase vastu inimketi

Toetust on võimalik avaldada mitte ainult Tartus, vaid kõikjal. Tuleb vaid moodustada pere või sõpradega kett linnast väljas Emajõe kallastel või kus iganes Eesti või maailma veekogu ääres ning saata oma ketist foto inimketi korraldajatele. Tehniline lahendus on teostamisel.

«Sümboolse Emajõe kaitseaktsiooniga rahvusülikooli sünnilinnas Tartus tahame Eesti ühiskonnale ja eeskätt valitsusele öelda, et toorpuidu väärindamiseks ja riigile tulu tootmiseks on kaasaegsemaid võtteid kui 1884. aastal patenteeritud kraft-tehnoloogia,» kirjutavad korraldajad sotsiaalmeedia lehel. «Majandusliku kasu nimel ei saa ohvriks tuua praegugi mitte just parimas seisundis olevat Emajõge ja Peipsi järve ning 100 000 tartlase ja tartumaalase elu- ja töökeskkonda,» kirjutatakse Facebookis.