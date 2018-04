Puhkpilliorkester Tartu tähistas väärikat juubelit

Orkestrit juhatas dirigent Margus Kasemaa. Lisaks orkestrile esinesid Tartu rivitrummide ansambel ja mitmed külalissolistid. Avatud oli fotonäitus orkestri ajaloost. Näitust saab uuesti näha selle aasta augustis festivalil «Mürtsub pill». Orkestris seitse aastat mänginud ja üritust korraldanud Kerstin Kingo ütles, et sünnipäev sujus üle ootuste hästi. «Muusikud tulid kokku ja andsid oma panuse sada protsenti. Olen kindel, et see jääb meile pikaks ajaks meelde,» tundis Kingo heameelt.