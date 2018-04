Linde luges Liia Padar eelmise nädala ühel õhtul kokku 32, aga pole kindel, et kõik parasjagu kohal olid. Ta pole seda revisjoni teinud suurest linnuhuvist, vaid põhjusel, et varesed on naabrina häirivalt lärmakad ja eriti nüüd, pesaehituse aegu, risustavad pesapuualust nõnda, et koristamine tundub lausa mõttetu.