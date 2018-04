Tartu linnaraamatukogu tähistas sünnipäeva kõnekoosolekuga

«Suur osa inimesi tajub, et maailmas on erinevad kriisid. Näiteks looduskriis ja poliitiline kriis. On piirkonnad, kus on pidevalt sõjad, mis võivad laieneda ja tuua kaasa märkimisväärseid probleeme. Eesti kriis on poliitiline usalduskriis. Paljude inimeste arvates paistab just praegu olevat teatud mõttes otsustav hetk,» avas Tamme sündmuse tausta.