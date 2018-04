Juuratudengid pidasid Riigikohtus lahingu

Harjutuskohtu võistlused on õigusteaduse üliõpilaste jaoks korraldatavad, eri õiguse valdkondi hõlmavad võistlused, millel jäljendatakse kohtupraktikas peetavat terviklikku kohtuprotsessi. Harjutuskohtu võistlust saab pidada õppevormiks, mille abil saavad õigusteaduskondade üliõpilased end proovile panna kohtus esinedes, samuti on oluline kontaktide loomine ja suhete edendamine erinevates kõrgkoolides õppivate tudengite ning tegevjuristide vahel.

Harjutuskohus täiendab õppemeetodina akadeemilist õigusharidust, edendades juuratudengite praktilisi oskusi. Kohtuvõistlus võimaldab üliõpilastel välja arendada ja proovile panna oma analüüsivõimet, loogikat, reaktsioonikiirust ja retoorilisi oskusi teooria praktikaga ühendamisel. Tulevaste juristide koolitamisel on oluline, et neil eksisteerib reaalne võimalus arendada oma eneseväljendusoskust ja kõnekunsti, mis juristitöös on asendamatud. Harjutuskohtu võistlusest osavõtmisega saavad paljud esimest korda proovile panna juristile vajaminevaid oskusi ilma, et väiksemate äparduse korral kliendid ohtu satuksid. Võistlusel osalejate hulgas ei ole kaotajaid, kõik võidavad teadmistes.