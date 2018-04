Video. Lõuna prefektuuriga liitus Soomest kahekuune kolleeg Nemo

«Koer võttis mind juba Soomest praamiga Eestisse sõites omaks. Ronis sülle ja jäi pärast veel kaissugi magama,» ütles Lõuna prefektuuri vanemkomissar Maido Mustimets. Nemo on pärit Soomest, kuna Eestis pole politsei- ja piirivalveametil patrullkoerte kennelit. «Kunagi oli, aga selle ülalpidamine oli väga kallis ja mõistlikum on teistest riikidest patrullkoeri tuua,» selgitas Tartu politseijaoskonna vanemkoerajuht Rauno Rammo.

Treenimine algab kohe

«Aastaselt on ta kasvanud peaaegu täiskasvanud koera suuruseks ning siis peaks ta lihtsamate ülesannetega hakkama saama,» rääkis Rammo. Praegu õpib Nemo markeerimist toidukausiga, mis tähendab, et kutsikas näitab käskluse peale omanikule, kus asub looma toidukauss. «Treenimine algab toidukausist, sest ülesannete täitmist peab koer seostama toiduga. Ta motivaatoriks jälg üles võtta ongi toidu saamine pärast edukat ülesande täitmist,» selgitas Rammo. Praegu tehakse koerale selgeks ka keeldusid ning käske. «Sõnast «ei» ta veel väga hästi aru ei saa, aga küll ma õpin kehtestamise ka ära,» ütles Mustimets.

Inim- ja koeralaps

Tegelikult on Mustimetsa peres kasvamas praegu kaks beebit – koerakutsikas Nemo ning Mustimetsa kuuekuune tütar Emili. «Koeraga on kindlasti keerulisem hakkama saada,» sõnas Mustimets naerdes. Ta lisas juurde, et tütart on lihtsam mõista, kuna pooleaastane laps annab grimasside või naeruga selgelt teada, mis talle meeldib ja mis mitte. Nemo niutsumise ning haukumise põhjuseid on veel keeruline Mustimetsal mõtestada. Siiski saab ta juba koera haledast häälitsemisest aru, kui Nemo on väsinud.