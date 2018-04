President andis üle kaks preemiat Tartu ülikooli noortele teadlastele

Noore teadlase preemia laureaat Leopold Parts on Suurbritannias maailma ühe suurima genoomikakeskuse Wellcome Trust Sangeri instituudi teadusrühma juht ja Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi vanemteadur. Tal on molekulaarbioloogias doktorikraad Cambridge’i ülikoolist, kus ta kirjutas doktoritöö raku tunnuste geneetilise kaardistamise teemal. Enne doktorantuuri õppis ta Massachusettsi tehnoloogiainstituudis ning Tartu ülikoolis matemaatikat ja informaatikat.

Parts annab oma panuse teadusse sellega, et kasutab bioloogiliste küsimuste lahendamiseks andmeteaduse meetodeid. Oma teadustöös aitab ta leida vastuse küsimustele, kuidas mõjutavad meid DNA mutatsioonid, kuidas tõlgendada bioloogilisi andmeid kõige paremini ja milliseid geene valida vähiravimite sihtmärgiks. Tema teadustöid on avaldatud maailmas eri teadusajakirjades ja tema arendatud meetodeid on laialt kasutusele võetud.

«Minu rühma eripära on pädevus eri valdkondades. See võimaldab rakendada uusimaid meetodeid nii laboris kui ka arvutis selleks, et mõista, miks on lapsed ikkagi oma vanematega nii sarnased – pikkuse, kaalu ja iseloomu, aga ka raskete päritavate haiguste riski poolest,» ütles Parts.