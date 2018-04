Klaas: Tartu mõtleb tehaseplaneeringu osas kohtusse pöördumise peale

«Ma rõhutan seda, et vabariigi valitsus, kollektiivne organ, peab siin oma seisukoha otsuse näol vastu võtma. Seda ei ole tehtud. Minu hinnangul ei saada aru olukorra tõsidusest, probleemi pisendatakse, antakse vastata ühele ministrile kirja vormis olukorras, kus Eesti suuruselt teine linna oma volikogu näol, Tartumaa omavalitsuste liit on väga selgelt öelnud, et oodatakse vabariigi valitsuse kui terviku, kollektiivse organi otsust,» rääkis Klaas ERR-ile.