Kõrgem sõjakool tähistab aastapäeva Tartus patrullvõistlusega

Võistkonnad on kokku pandud erinevate riikide kadettidest. Kohale on tulnud nii soomlased, rootslased, poolakad, lätlased ja teised lähiriikide esindajad.

Kõrgema sõjakooli ülem major Erkki Roosnurm andis teada, et kadettidel tuleb läbida kümme kontrollpunkti, kus on tarvis lahendada erinevaid ülesandeid. Nii said tulevased ohvitserid lisaks tüüpiliste oskuste näitamisele proovida kätt ka näiteks spagettidest torni ehitamisel.