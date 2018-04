Pilt on illustreeriv.

Politseile laekus teade, et Jõgeva vallas Teilma külas on sisse murtud suvekodusse ning ära viidud erinevaid tööriistu ja vanametalli. Esialgne kahju ulatub 10 000 euroni.

Lisaks sellele avastati eile, 5. aprillil, et Tartus Teguri tänava ettevõtte ruumidest on varastatud erinevaid puhastusseadmeid. Kahju on 3500 eurot.