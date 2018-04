Tartu 2019. aasta tantsupeole otsitakse lavastajat

Konkursi korraldajad on Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit ja Tartu linn. Konkurss toimub eesti keeles ja algab 5. aprillil 2018. Konkurss lõpeb 1. mail 2018, tööde esitamise lõpptähtaeg on kell 23.59.

Konkursi eesmärgiks on leida Tartu tantsupidu 2019 kunstiline lähteidee. Konkursi võitja avalikustatakse hiljemalt 11. mail 2018. Võidutöö autoril on soovi korral võimalus tantsupidu oma stsenaariumi järgi lavastada.

«Tartu 2019. aasta laulupeo kunstilise lähteidee südameks ja südames on laulupidude 150. sünnipäeva tähistamine laulupidude sünnikodus. Seega on järgmisel aastal toimuv Tartu laulupidu sünnipäevapidu – suur sünnipäev tähistab meie olemist muusikas ja seda, kuidas me muusikaga oleme üheks põimunud, laulusüdameks muutunud. Nii nagu ei saa vereringet lahti ühendada südamest, ei saa laulmist ja muusikat lahutada meie olemusest, sest see, mis järgi jääks, ei oleks enam meie ise. Ümmarguse, aukartust ning rõõmu äratava numbriga tähistab Tartu laulupidu 2019 meid ennast – oleme rõõmsad, et oleme täna, siin, praegu. Juuri pidi minevikus, ent ladvust tulevikus. Laul ja tants olnud vahendiks meie kogukonna kokku kutsumiseks, koos olemiseks, üksteise suure kogukonnana nägemiseks.»