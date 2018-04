Mis on kõige olulisem, mida rektorikandidaatide arvates tuleks ülikoolis muuta?

«Nendes allüksustes, kuhu mind on kutsutud, olen näinud, et inimesed ootavad kõige enam suhtlemist. Näen, et mõnikord ei eeldatatagi, et ütleksime mingi lahenduse, vaid et nad on saanud suhelda ning on teada, et on niisugune probleem või niisugused mured. On tajutav, et [vähese suhtlemise] probleem on olemas.»