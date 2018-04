Ujula tänava lõpp on auklik kruusatee keset pastoraalset idülli. Kvissentali elanike jala­vaeva kergendab uus kergliiklustee.

Kvissentalis jõudsalt kasvava elamupiirkonna ühendamine kesklinnaga Ujula tänava kaudu on ette nähtud küll ka linna üldplaneeringus, kuid seni on see olnud kauge tulevikuplaan, milleks eelarvestrateegiaski raha pole.