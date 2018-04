Aivar Kokk: tasuta ühistransport kui pahupidi regionaaltoetus

Võtame hetkeks aja maha ja arutleme, mis on tegelikult nn tasuta ühistranspordi eesmärk. Ja veel enam: miks see teema üldse päevakorral on.

Eestis on praegu kolm bussitranspordi korraldajat. On kommertsliinid, mida riik ei doteeri. On omavalitsuste doteeritavad liinid, ka näiteks õpilaste vedu. Lisaks on avalikud liinid ehk liinid, mida doteerib riik. Ja just neid viimaseid soovib minister Simson 1. juulist teha sõitjatele tasuta liinideks ehk maksta nendel sõitmine täiel määral riigi rahaga kinni.

Selle tulemusel jõuame olukorda, kus mõnel liinil saab tasuta sõita, mõnel liinil sõidetakse valla raha eest ja mõnel liinil peab sõitja ikka ise pileti ostma. Seda olukorras, kus Eestimaal on väga palju külasid, kust ei saa bussile isegi raha eest mitte. Praeguse plaani järgi ei saaks ka edaspidi. Tagatipuks oleme loomas olukorda, kus selle asemel, et maapiirkondi toetada, toetame Harjumaad, kus pooled bussiliinid on kommertsliinid ja ühistranspordi piletitulu kõige suurem.

Tasuta ühistransport pidi ju olema regionaalne meede, minu meelest on asjad veidi sassi läinud ja see on lausa pahupidi regionaalne meede!

Poliitikuna on minu töö leida Eesti inimestele kõige paremad lahendused ning lähtuda seejuures põhimõttest, et parim lahendus peab olema mõistlik ka riigi rahakotile. Kardan, et tasuta ühistranspordiga nõustudes avastame end ühel hetkel olukorrast, kus enamik kommertsliine on kinni pandud, omavalitsused maksavad endiselt oma inimeste sõidu eest, ettevõtjad maksavad tööliste veo eest ning samal ajal võtavad avalikud liinid riigi eelarvest iga aasta aina suurema tüki.

Seega kokkuvõttes pole olukord ühistranspordis grammigi paranenud, sest sõidugraafik on endiselt hõre ja paljudes külades buss ei käi.

Võiksime teha paremini ja ilusate lubaduste pildumise asemel läheneda teemale mõistlikult. Mis oleks, kui vaatame reisijate vedu tervikuna ja püüame esmalt luua liinivõrgu parandamise ja lisaliinide avamise võimalused. Järgmise sammuna peaksime vaatama üle, millised elanike rühmad vajavad abi. Praegu on tasuta sõit kehtestatud alaealistele lastele ja raske puudega inimestele.

Minu arust võiks riik kehtestada tasuta bussisõidu ka kooliõpilastele, kelle eest praegu maksavad hoopis omavalitsused, ning pensionäridele. Kõigile teistele aga võiksime kehtestada ühtse piletihinna, sõltumata sellest, kus sõitja elab, kust ta bussile astub ning kuhu ta sõidab.

Seejuures peaksid ühesugused reeglid kehtima kogu ühistranspordivõrgus, ka kommertsliinidel ja rongisõidul.

Oleme riigikogu maaelukomisjonis seda teemat mitu korda arutanud ja leidnud ühiselt, et veel saab plaane muuta. Peaksime esmalt kokku leppima, millistele elanike rühmadele suudame tasuta ühistransporti pakkuda. Nagu välja pakkusin, võiks maakonna piires olla bussisõit tasuta alaealistele, kooliõpilastele, pensionäridele ja puuetega inimestele.