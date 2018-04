Pikanäpumehed viisid protsessori ja ratta

Eile, 4. aprillil avastati, et Tartus Jaama tänava kortermaja trepikojast on varastatud roosa jalgratas Scott. Kahju on 250 eurot. Lisaks sellele andis samal päeval Põhja puiestee korteriomanik, kes eluruume välja üüris, et korterist on minema viidud erinevat kodutehnikat. Peale selle oli minema viidud muid korteriomanikule kuulunud esemeid ning kahju on 663 eurot.