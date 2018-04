Tartu Noortekoor tähistab 35. aastapäeva

Juubelikontserdi kava on eripalgeline, sisaldades nii Eesti kui välisautorite loomingut. Veljo Tormist mälestatakse kooritsükliga «Kaks laulu Ernst Enno sõnadele» ja rahvalauluseadega «Kust tunnen kodu». Viimast, 1984. aastal valminud ja senini käsikirja kujul olevat segakooriseadet ei ole viimastel aastakümnetel Eestis esitatud. Kavas on ka USA helilooja Eric Whitacre’i kaks suuremat kompositsiooni «Cloudburst» ja «Leonardo Dreams of His Flying Machine». Nende teoste ettekandel teeb kaasa Tartu Arsise Kellade ansambel ja koori lauljatest koosnev instrumentaalansambel. Ülipõnevaks teoseks on Tõnu Kõrvitsa «The Night Is Darkening Round Me». Lauldakse veel Giacomo Puccini, Martin J. Sildose, Markus Leppoja ja Olav Ehala laule.