Peipsil on tänavu abi vajanud kümme inimest, kahe elu ei õnnestunud päästa

Esimene traagiline vahejuhtum leidis aset 20. jaanuaril, kui Peipsi järvejäält avastati teadvuseta mees. Meedikute pingutusest hoolimata ei õnnestunud 1946. aastal sündinud meest elule tagasi tuua. Surm saabus tõenäoliselt terviserikke tagajärjel. Võrreldes mullusega on päästejuhtumite hulk piiriveekogul vähenenud umbes poole jagu.

Sõbrad võivad päästa elu

Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits soovitas, et võimalusel tuleks järvele minna mitmekesi, mitte üksipäini. «Kaaslastega järvele minnes võiks hoida üksteise nägemisulatuse kaugusele nii, et kui keegi seltskonnast peaks hätta sattuma või abi vajama, saavad kõrvalised kas ise kiirelt abi osutada või abi kutsuda,» rääkis ta.

Ühtlasi tuleks kalastajatel kriitiliselt hinnata enne järvele minekut oma tervislikku seisundit. «Talvisel ajal on külmakraadid tihti liiga krõbedad, suvel on suuremaks ohuks jälle lauspäike. Kuna tihti võetakse ette ka pikem teekond kaldast järvele, tuleb kriitiliselt hinnata oma terviseseisundit ning jälgida, et endale liiga ei tehtaks,» soovitas Ernits.