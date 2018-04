Hannaliisa Uusmat huvitavad soo­rollid popmuusikas. Huvi kasvas siis, kui ta teadvustas, et Eesti bändides on vähe pilli mängivaid naisi.

Hannaliisa Uusma on üldsusele tuntud kui ansambli HU? solist, ajastumärgiliste hittide «Absoluutselt», «Made in China» ja «Elupõletaja» esitaja. Hoopis vähem teatakse, et praegusel kümnendil on muusik pühendunud üheksakümnendate Eesti popmuusika uurimisele.