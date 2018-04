Laste kontsertetendus Vanemuises tutvustab plaati, laulikut ja videot

Omaette sündmus on muusikavideo esitlus. See on loodud Airi Liiva laulule «Võidumees» ning seda filmiti eelmisel suvel koos laulupoiste ja Eesti tippsportlastega, nende seas olid Rasmus Mägi, Kregor Zirk, Janar Talts, Ain-Alar Juhanson, Marek Doronin, Aigar Leok ning teised. Video eesmärk on innustada noori sportima ning näidata neile muusika ja spordi sidususe võimalikkust.