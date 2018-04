Tulemusrahastamise kõige kaalukam näitaja on nominaalajaga lõpetajate arv. On selge, et hoolimata tasuta õppest jätkavad tudengid siiski töötamist. Ülikoolid, mis peavad tagama üliõpilaste nominaalajaga lõpetamise, satuvad seetõttu tugeva surve alla: nad on valiku ees, kas kergendada nõudmisi või leppida rahastuse vähenemisega. Lahendust näen siin selles, et täiustatakse õppetoetuste ja -laenude süsteemi ning ülikoolidel lubatakse avada rohkem osakoormusega õppekavu.

Teine oluline tulemusnäitaja on vastutusvaldkonda vastu võetud üliõpilaste osakaal kõigist vastuvõetutest. Sügiseks on haridusministeeriumil kavas vastutusvaldkonnad üle vaadata, võttes aluseks järgmised põhimõtted: õpe toimub nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel, sh eestikeelne õpe vähemalt kahel tasemel, ja õpetamine põhineb kõrgetasemelisel teadustegevusel. Ülikoolidele on kavas lubada kaasvastutust vaid riigile prioriteetsetes valdkondades. Mõne uue vastutuse saamiseks peab ülikool mõne senise ära andma.

Kas meil on kindlust, et neid kriteeriume ka järgitakse? Mõned ministeeriumis keerlevad ettepanekud teevad murelikuks: näiteks tuleb Tartu ülikoolil ikka ja jälle tõestada, et pole kuigi mõistlik hakata meditsiini õpetama ka Tallinnas. Samuti on kummastav, et Tartu ülikool peab ikka ja jälle tõestama, et tal peaks olema kaasvastutus tehnoloogia valdkonnas, kui ometi on tegu riigile prioriteetse valdkonnaga, mida võiks õpetada mitmes ülikoolis.

Tähtis on, et otsustajad hoiaksid meeles, et meie universitas’ele on seadusega tehtud ülesandeks edendada «teadusi ja kultuuri, pakkuda teaduse ja tehnoloogia arengule tuginevaid kõrghariduse omandamise võimalusi kõrgharidustaseme kolmel astmel humanitaar-, sotsiaal-, arsti- ning loodusteaduste alal».

Mida tuleks teha olukorras, kui raha napib? Kuna kõrgetasemelisel teadustegevusel põhinev kõrgharidus on kallis, siis on mitmetes Euroopa maades võetud suund sellele, et anda rohkem tuge tippülikoolidele, kes suudavad rahvusvahelises konkurentsis toime tulla.

Ka Eestis on tegelikult üks ülikool – Tartu ülikool – rahvusülikooli staatuse kaudu esile tõstetud. Tartu ülikoolile on antud suur vastutus, sest ta on Eesti kõrghariduse ja teaduse liider, laiapõhjaline universitas. Tartu ülikoolil lasub kohustus osutada õppe-, teadus- ja muul loometegevusel põhinevaid avalikke teenuseid, säilitada rahvuslikku kultuuripärandit ning pakkuda avalikkusele sellega seotud teenuseid. Lisaks on Tartu ülikool riigi järel teine muuseumide pidaja.

Mõelgem Eesti Vabariigi saja aasta juubelil hetkeks selle üle, kas Eesti riik saanuks üldse tekkida ja püsima jääda, kui ei oleks olnud Tartu ülikooli. Vaadates, millist rolli on Tartu ülikool ja meie vilistlased mänginud Eesti riigi ajaloos, võib üsna kindlalt öelda, et praegusel kujul küll mitte.

Tuleval aastal tähistame emakeelse ülikooli 100. sünnipäeva. See on kogu eestikeelse kõrghariduse ja teaduse sünnipäev. Selleks, et ülikool saaks täita kõiki rahvusülikooli ülesandeid ja teadusülikoolina püsida karmis rahvusvahelises konkurentsis, on vaja, et riik tagaks Tartu ülikoolile jätkusuutliku rahastamise. Uue rektori ülesanne on hoida, et Tartu ülikool jääks rahvusliku haritlaskonna taimelavaks ning eesti keele ja kultuuri hoidjaks.

Rektori ülesanne kõigi muude kohustuste kõrval on aidata valitsusel ja riigikogul meeles pidada, et nii tugev kui on Tartu ülikool, nii tugevad on meie riik ja rahvas. Valituks osutumise korral kavatsen nende põhimõte­te eest seista.