Loe ja kuula: inBoil kirjutas kaitseväe ühendatud õppeasutustele marsilaulu

«Õppeasutustele oma laulu saamine on vahva algatus, mis on vääriline tähistus meie edukale ja pikaajalisele tööle sõjaväeliste juhtide koolitamisel,» ütles KVÜÕA ülem kolonel Enno Mõts. «Meid on nüüd pandud laulu – me jääme kestma! See laul on tänastele õppuritele, aga ka kõikidele vilistlastele. Mulle väga sümpatiseerib selle laulu rütmikus, mis süstib reipust ning meeleolukust, samas ka sõnade lihtsus lõkkeõhtul kaasa laulmiseks.»

KVÜÕA veebilehel 3. aprillil avaldatud teates on kirjas, et Andrus Rootsmäe ehk inBoil on alates 1990. aastast Kaitseliidu Tartu maleva tegevliige ja praegu kapteni auastmes.

Samal veebilehel märgib kolonel Mõts, et Tartu vaimu kandja inBoil on osanud laulule anda väga olulise sõnumi: sõdurid on lihtsalt inimesed, ohvitserid aga lihtsalt sõdurid. «Ta on lahendanud geniaalselt ka nende hirmud, kes häbenevad oma lauluoskust – nad saavad viisile ühiselt kaasa vilistada,» lisas ta. «Optimism ja ühtsus on oluline osa sõjaväelises väljaõppes ning kuuluvad kokku nagu sukk ja saabas. Nüüd saab hoogsalt edasi marssida.»

«Laul kodumaa kaitsjatest» kõlas suurema avalikkuse ees esimest korda 30. märtsil Vanemuise kontserdimajas kontserdil, millega tähistati inBoili 60. ja laululooja Heikki Kalle 50. sünnipäeva. Marsilaul on salvestatud ansambli InBoiler seades äsja ilmunud plaadile «Pronksist professorid». KVÜÕA-le valminud esitust ansambli saatel saab kuulata siinkohal.