Volikogu tahab Kambja valla nimeks Ülenurmet

Heiki Sarapuu sõnul oli valik igati loogiline, sest valla tõmbekeskus asub Ülenurmes ning siin on ka palju rohkem elanikke. «Kui me kohtusime enne sundliitmist riigihaldusministriga, siis ta samuti kinnitas asjaolu, et kui liitumine saab teoks, siis tuleb vaadata, kuhu tekib tulevane tõmbekeskus,» selgitas ta.