Kutsehariduskeskus avab kahel päeval oma uksed

Neljapäeval, 5. aprillil saab Põllu 11 majas tutvuda auto- ja tööstustennika ning äri ja kaubanduse erialadega. Reedel, 6. aprillil on huvilised oodatud Kopli 1 majja vaatama toidu-, ehituse ja puidu, IT, majutuse ja turismi ning iluvaldkonna erialadega.

«Avatud uste päevadelt leiavad inspiratsiooni ja infot oma tee otsimiseks need, kes veel pole oma edasiõppimise valikutes kindlad kui ka need, kel suund selge. Mitmekesisest programmist leiab iga noor oma,» kinnitas turundusjuht Kaire Mets. Oma eriala- ja eluvalikutest ning õppimisest tulevad rääkima kutsehariduskeskuse vilistlased: Eesti parima teenindaja tiitli võitnud Mai Kastemäe, maailmas laineid löönud Sprayprinteri üks looja Mihkel Joala, EKA moekunsti tudeng Annika Kiidron ja stand-up koomik ning kokk Sander Õigus.

Päevade kavas on ka rida põnevaid töötubasid, kus ise saab meisterlike õpilaste ja õpetajate käe all mõne uue oskuse omandada. Nii näiteks saab ise valmistada karamellkomme või kehakoorija, luua plaadimosaiiki, õppida IT-oskusi, keevitada keevitussimulaatoril, uudistada metallitööd ja palju muud. Tuleviku tehnoloogiaid saab uudistada Põllu õppekorpuses, kus on oma oskusi näitab tööstuslik robot, mis suudab tootmises inimkäsi asendada. Erialade ja sisseastumisese infot jagatakse infotundides ja ringkäikudel. Avatud uste programmiga saab tutvuda ja registreeruda töötubadesse ning ringkäikudele kutsehariduskeskuse kodulehel.