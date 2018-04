Lustakas video: kaks lõbusat puudlipoissi käivad igal äripäeval rõivapoes

Enamiku ajast istuvad suured musta ja valget värvi puudlid poe vaateaknal. «Vahel on kliendid poodi tulnud, et vaadata, mis imelikud suured padjad mul siin akna peal on,» rääkis perenaine.

Perenaise sõnutsi pole seni veel ükski kunde koerte pärast ära ehmatanud ning ukselt tagasi pööranud. Pigem vastupidi – kes on juba kord näinud, et Eriksonil iga päev koerad kaasas, astub ainuüksi nende pärast poodi sisse.

Ka on puudlid väga trikihimulised. «Puudlid on väga targad ning neid on lihtne õpetada. Neile meeldib väga trikke teha,» sõnas Erikson ning näitas pisikeses poes riidestangede vahel, mida Chicole ja Francole teha meeldib. Koerad hüppasid kuulekalt perenaise rinnale, keksisid üle teineteise ning tegid perenaise jalgade vahel slaalomit.

Kuigi Chico ja Franco on suurt kasvu, on nad ikkagi toakoerad. «Chico ei soovi pori ja vihmaga üldse õues käia. Kui muru on märg, siis isegi pissil käib ta suure kiiruga, et kiiresti tuppa tagasi saaks,» rääkis perenaine.