Tartu kõrgem kunstikool on esitanud haridus- ja teadusministeeriumile ettepaneku nimetada ennast ümber kõrgemaks kunstikooliks Pallas. Esmaspäevasel koosolekul leiti ministeeriumis, et eelnõu vajab täiendamist, enne kui see saadetakse partneritele arvamuse avaldamiseks.