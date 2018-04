Elva verdtarretav krimilugu: väikse palgaga rikka majateenija juhtum

1934. aasta 2. oktoobri Postimees kirjutas, et sõjaringkonnakohus mõistis 53-aastase Jaani surma majateenija Liisa tapmises. Lisaks mõisteti «veretööle ahvatleja» Melli-Heldiine koos oma alaealise pojaga sunnitööle, sest nad olid mõrvas kaasosalised.

Tänasest on Tartu ülikooli muuseumis avatud näitus «Kuritöö ja karistus», mis tõmbab külastaja kahe kuritöö lahendamise keerdkäikudesse. Näituse kuraator Mairo Rääsk ütles, et kui väljapanekus kajastatud 450 000 rubla varguse juhtumis olid juba toona süüdlased ilmselged, siis majapidajanna tapmine on senimaani üsna segane juhtum.